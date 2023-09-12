Помер музикант і колишній нардеп Ян Табачник

Ян Табачник помер в одній із лікарень Тель-Авіва.

В Ізраїлі помер музикант і нардеп V, VI та VII скликань Ян Табачник. Про це повідомив журналіст Михайло Маслій на своїй сторінці у Facebook

За його інформацією, помер Табачник 11 вересня після 20:00 у Тель-Авіві, у лікарні. Він два роки боровся із раком.

«Поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві. Таким було його бажання на землі його рідного народу...», - написав журналіст.

Нагадаємо, народився Табачник 1945 року у Чернівцях. Був президентом Вищої ліги метрів світового акордеону. 1994 року отримав звання народного артиста України. Також має кілька орденів, золотий хрест «Меценати Батьківщини», нагороди від влади, СБУ, МВС, прикордонників.

Крім того, 2006 року був народним депутатом ВРУ V-го скликання від «Партії регіонів». Від цієї партії обирався депутатом на наступні скликання (2007-2012 роки).

З 2012 по 2014 рік був нардепом VІІ-го скликання. Також Табачник входив до Комітету боротьби з організаційною злочинністю та корупцією.

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