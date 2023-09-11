Далі він буде на посаді заступника голови Національної поліції.

Джерело фото: Андрій Нєбитов / facebook.com

Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов йде з посади. Про це він оголосив 11 вересня.

«Для мене чотири роки служби на чолі поліції Київської області дійшли свого завершення. Це неймовірний досвід і важливий етап мого життя», — написав Нєбитов.

Відтепер він призначений на посаду заступника голови Національної поліції України.

На посаді очільника поліції Київської області Нєбитов був з 2019 року.

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