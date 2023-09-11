Дальше он будет на должности заместителя главы Национальной полиции.

Источник фото: Андрей Небитов / facebook.com

Глава полиции Киевской области Андрей Небитов уходит с должности. Об этом он объявил 11 сентября.

«Для меня четыре года службы во главе полиции Киевской области пришли к своему завершению. Это невероятный опыт и важный этап моей жизни», – написал Небитов.

Теперь он назначен на должность заместителя главы Национальной полиции Украины.

На должности главы полиции Киевской области Небитов был с 2019 года.

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