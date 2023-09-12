Что нужно сделать, чтобы восстановить утраченное или поврежденное пенсионное удостоверение

Если удостоверение потеряно или повреждено, пенсионер может получить новый документ.

Пенсионное удостоверение – документ, подтверждающий назначение пенсии. Если его потеряно или повреждено, пенсионер может получить новый документ. Для этого необходимо подать заявление на изготовление нового пенсионного удостоверения.

Как рассказали в ПФУ, сделать это можно, обратившись в избранный сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины или через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ или с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд».

При личном обращении предъявляется паспорт и заполняется соответствующее заявление, к которому прилагается фото.

На вебпортале электронных услуг Фонда заявление на изготовление пенсионного удостоверения содержится в разделе «О пенсионном обеспечении».

Если подавать заявление с мобильного приложения «Пенсионный фонд», нужно выбрать вкладку «До ПФУ»: раздел «Коммуникации до ПФУ» – «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

Для подачи заявления на изготовление удостоверения через электронные сервисы Фонда необходимо подготовить сканированные копии документов: паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, подписи (должен быть выполнен чернилами черного цвета) и фотографии.

Пенсионное удостоверение (после изготовления) будет выдано человеку в выбранном сервисном центре Фонда (отмечается в заявлении).

Электронное отображение пенсионного удостоверения в мобильном приложении Дія, которое генерируется после изготовления пенсионного удостоверения, имеет такую же юридическую силу, как и традиционное пенсионное удостоверение.

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