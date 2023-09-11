Мобилизация в Украине: пересмотр всех решений ВВК, цифровизация и как будут оценивать пригодность к военной службе

В Минздраве считают, что одним из шагов по борьбе с коррупцией может быть цифровизация работы ВВК.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине необходимо урегулировать вопрос «ограниченно пригодных» к военной службе.

По его словам, как мы рассказывали, из-за коррупционной составляющей определенного количества граждан Украины, у которых нет проблем со здоровьем, были выданы справки об их непригодности к несению военной службы. В то же время, «гражданам Украины, имеющим очевидные проблемы со здоровьем, есть многолетние диагнозы, им выдали эти справки «ограниченно пригодный», отметил он.

Кроме того, новоназначенный министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Минобороны намерено ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, цифровизировать военно-врачебные комиссии, а также провести аудит всех направлений ведомства.

По его словам, цифровизация всех процессов ВВК и единый реестр призывников должна «сделает невозможным любые коррупционные риски».

В Украине планируют проверить решение ВВК, члены которых подозревают в коррупции, говорится в материале «ТСН».

В общей сложности по стране проверено более 200 военно-врачебных комиссий. Как отмечают на портале, разоблачены масштабные коррупционные схемы с привлечением десятков врачей. Чем сложнее диагноз, тем больше сумма — полиция, в частности, в Винницкой области зафиксировала взятки в 10 тысяч долларов за снятие с военного учета, что дает возможность пересекать границу. Все решения таких ВВК о непригодности и ограниченной пригодности, которые были вынесены начиная с 24 февраля 2022 года, будут пересматриваться.

«Большое количество уголовных дел уже заведено. Акцент на пересмотр на те комиссии военно-врачебные, да и центры комплектования, в которых были выявлены такие вопросы и определим учреждения здравоохранения, где был наибольший процент непригодных», — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Цифовизация работы ВВК: что известно

В Минздраве считают, что одним из шагов по борьбе с коррупцией может быть цифровизация работы ВВК. В этой военно-лекарственной комиссии с мая подписано соглашение с НСЗУ. Согласно условиям, все данные о прохождении ВВК врачи обязаны заносить в электронную систему. Глава военно-врачебной комиссии объясняет, каким образом электронная фиксация помогает избежать злоупотреблений.

«Диагноз, когда он ставится исходя из анализов, лаборатория вносит эти данные в электронную систему. Если результаты в норме, то у человека никак не может быть какого-либо диагноза», — сказал председатель ВВК Тарас Кавецкий.

В системе врачи ставлят электронную подпись – этот цифровой следует помогает проследить за каждым шагом медперсонала, по каждому лицу, с начала прохождения ВВК. А вот насчет спорных диагнозов, если есть сомнения и мнение состава врачебной комиссии разделилось — у врачей есть возможность запросить экспертное заключение коллег.

И в электронной системе видно, кто принимал окончательное решение и в конце концов несет за него ответственность. Это предохранитель, чтобы здоровых не сделать больными, а больных здоровыми. Таких случаев тоже немало.

Изменения в Перечне болезней для оценки пригодности к военной службе

Тем временем, Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины совместно с Министерством здравоохранения, командованиями видов и родов ВСУ разработали изменения в расписании болезней, состояний и физических недостатков, которые определяют степень пригодности к военной службе, службе в военном резерве.

Представитель Командования Медицинских сил ВСУ подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко разъясненил, что изменениями вносится конкретика для врачей, чтобы все максимально одинаково трактовали положения о военно-врачебной экспертизе и чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений о степени пригодности к военной службе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.