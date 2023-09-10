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  1. В Украине

«Ограниченно пригодных» больше не будет: Лубинец предлагает кардинально изменить подход к мобилизации

08:39, 10 сентября 2023
В Украине предлагают убрать понятие ограниченно пригодный для военной службы.
«Ограниченно пригодных» больше не будет: Лубинец предлагает кардинально изменить подход к мобилизации
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине необходимо урегулировать вопрос «ограниченно пригодных» к военной службе. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

«Гражданин может быть либо пригодным для выполнения военной службы, либо непригодным», – считает он.

По его словам, из-за коррупционной составляющей определенного количества граждан Украины, у которых нет проблем со здоровьем, были выданы справки об их непригодности к несению военной службы. В то же время, «гражданам Украины, имеющим очевидные проблемы со здоровьем, есть многолетние диагнозы, им выдали эти справки «ограниченно пригодный», отметил он.

«Я дал рекомендацию на СНБО, чтобы вопрос ограниченно пригоден, непригоден или полностью пригоден был урегулирован путем военных профессий. И таким образом, четко показать гражданину Украины, если он годен, но имеет проблемы со здоровьем, то он подходит именно для прохождения службы в определенных войсках», - подчеркнул Лубинец.

Также он добавил, что если человек по своему здоровью непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках на передовой, то «он может служить в штабе или в составе ракетных войск».

Ранее мы писали, что Министерство обороны утвердило новый список болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

Кроме того, Минобороны нашло, как предотвратить фальшивые диагнозы ВВК: данные будут брать из электронной системы здравоохранения.

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