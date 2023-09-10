Россияне атаковали Киев «Шахедами»: обнародовали фото последствий

Обломки дронов врага упали в некоторых районах столицы.

Киевская городская военная администрация сообщила, что в ночь на 10 сентября российские оккупационные войска атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами типа Shahed. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Дроны заходили в столицу группами и по разным направлениям.

В КГВА отметили, что силы ПВО уничтожили более двух десятков вражеских БПЛА, а точное количество и тип обнародуют Воздушные Силы.

«Обломки рухнули в нескольких районах столицы. В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков – упали на открытую, незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередачи, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни)», - заявил начальник КМВА Сергей Попко.

В ГСЧС и КГВА обнародовали фото последствий падения «Шахедов».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.