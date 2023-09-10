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Ухвалено закон про притягнення до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій в автоматичному режимі.

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Активісти подали перший позов до суду щодо права Дональда Трампа балотуватися на пост президента США, а конституційні дебати навколо заборони йому бути кандидатом більш масштабні, ніж уявляли раніше, - Politico.

ВАКС потрібно працювати над швидкістю розгляду справ, – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі нагадали, що деякі справи розглядаються в судах ще з 2016 року.

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ВП ВС відмовила засудженому в перегляді рішень судів з підстави встановлення ЄСПЛ порушення Україною міжнародних зобов’язань.

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  1. В Україні

Росіяни атакували Київ «Шахедами»: оприлюднили фото наслідків

08:18, 10 вересня 2023
Уламки дронів ворога упали у деяких районах столиці.
Росіяни атакували Київ «Шахедами»: оприлюднили фото наслідків
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Київська міська військова адміністрація повідомила, що у ніч на 10 вересня російські окупаційні війська атакували Київ безпілотними літальними апаратами типу «Shahed». Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків.

У КМВА зазначили, що сили ППО знищили понад два десятки ворожих БпЛА, а точну кількість і тип оприлюднять Повітряні Сили.

«Уламки впали в кількох районах столиці. В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків - впали на відкриту, незабудована територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого (без загрози життю)», - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

У ДСНС та КМВА оприлюднили фото наслідків падіння «Шахедів».

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