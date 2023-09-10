Росіяни атакували Київ «Шахедами»: оприлюднили фото наслідків

Уламки дронів ворога упали у деяких районах столиці.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що у ніч на 10 вересня російські окупаційні війська атакували Київ безпілотними літальними апаратами типу «Shahed». Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків.

У КМВА зазначили, що сили ППО знищили понад два десятки ворожих БпЛА, а точну кількість і тип оприлюднять Повітряні Сили.

«Уламки впали в кількох районах столиці. В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків - впали на відкриту, незабудована територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого (без загрози життю)», - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

У ДСНС та КМВА оприлюднили фото наслідків падіння «Шахедів».

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