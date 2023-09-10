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  1. В Україні

Прикордонники поцілили у командний пункт ворога на Куп’янському напрямку, відео

11:17, 10 вересня 2023
Під час проведення аеророзвідки на Куп’янському напрямку прикордонники виявили командний пункт ворога й направили туди дрон.
Прикордонники поцілили у командний пункт ворога на Куп’янському напрямку, відео
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На Куп’янському напрямку прикордонники поцілили дроном-камікадзе у командний пункт ворога. Частина будівлі пошкоджена. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Військові розповідають, що під час проведення аеророзвідки виявили командний пункт ворога й направили туди дрон.

«Під час проведення аеророзвідки на Куп’янському напрямку прикордонники штурмової бригади «Сталевий кордон» «Гвардії наступу» виявили командний пункт ворога. Туди одразу ж направився дрон-камікадзе», – йдеться у повідомленні. 

Бійці додають, що в результаті частина будівлі та ворожий позашляховик росіян отримали пошкодження.

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