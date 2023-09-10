У Херсоні надзвичайники врятували їжака від пожежі, фото

Рятувальники показали фото їжака, якого витягли з пожежі.

Фото: ДСНС

У Херсоні під час гасіння пожежі врятували їжака. Фото тварини опублікувала ДСНС у Facebook.

"У такий складний день хочемо додати трішки позитиву у стрічку.

На фото начальник караулу 2-ї пожежної частини Херсона з врятованим під час пожежі їжачком. Рятуємо кожне життя!", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Хмельниччині під час пожежі у ресторанному комплексі вогнеборці врятували 6 цуценят.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.