В Херсоне чрезвычайники спасли ежа от пожара, фото

Спасатели показали фото ежа, которого вытащили из пожара.

Фото: ГСЧС

В Херсоне во время тушения пожара спасли ежа. Фото животного опубликовала ГСЧС в Facebook.

"В такой сложный день хотим добавить немного позитива в ленту.

На фото начальник караула 2-й пожарной части Херсона со спасенным ежиком. Спасаем каждую жизнь!", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине во время пожара в ресторанном комплексе пожарные спасли 6 щенков.

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