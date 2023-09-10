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Пограничники попали в командный пункт врага на Купянском направлении, видео

11:17, 10 сентября 2023
Во время проведения аэроразведки на Купянском направлении пограничники обнаружили командный пункт врага и направили туда дрон.
Пограничники попали в командный пункт врага на Купянском направлении, видео
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На Купянском направлении пограничники попали дроном-камикадзе в командный пункт врага. Часть здания повреждена. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Военные рассказывают, что во время проведения аэроразведки обнаружили командный пункт врага и направили туда дрон.

«При проведении аэроразведки на Купянском направлении пограничники штурмовой бригады «Стальная граница» «Гвардии наступления» обнаружили командный пункт врага. Туда сразу же направился дрон-камикадзе», – говорится в сообщении.

Бойцы добавляют, что в результате часть здания и вражеский внедорожник россиян получили повреждения.

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