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«Обмежено придатних» більше не буде: Лубінець пропонує кардинально змінити підхід до мобілізації

08:39, 10 вересня 2023
В Україні пропонують прибрати термін обмежено придатний до військової служби.
«Обмежено придатних» більше не буде: Лубінець пропонує кардинально змінити підхід до мобілізації
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що в Україні необхідно врегулювати питання «обмежено придатних» до військової служби. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

«Громадянин може бути або придатним для виконання військової служби, або непридатним», - вважає він.

За його словами, через корупційну складову певній кількості громадян України, які не мають проблем зі здоров'ям, було видано довідки про їхню непридатність до несення військової служби. Водночас «громадянам України, які мають очевидні проблеми зі здоров'ям, є багаторічні діагнози, їм видали ці довідки «обмежено придатний», зазначив він.

«Я дав рекомендацію на РНБО, щоб питання обмежено придатний, непридатний або повністю придатний було врегульовано шляхом військових професій. І таким чином, чітко показати громадянинові України, якщо він придатний, але має проблеми зі здоров'ям, то він придатний саме для проходження служби у певних військах», - наголосив Лубинець.

Також він додав, що якщо людина за своїм здоров'ям непридатна до виконання бойових завдань з автоматом у руках на передовій, то «вона може служити у штабі або у складі ракетних військ».

Раніше ми писали, що Міністерство оборони затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Також Міноборони знайшло, як запобігти фальшивим діагнозам ВЛК: дані братимуть із електронної системи охорони здоров’я. 

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