Мобілізація в Україні: перегляд усіх рішень ВЛК, цифровізація та як оцінюватимуть придатність до військової служби

У МОЗ вважають, що одним з кроків боротьби з корупцією може бути цифровізація роботи ВЛК.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що в Україні необхідно врегулювати питання «обмежено придатних» до військової служби.

За його словами, як ми розповідали, через корупційну складову певній кількості громадян України, які не мають проблем зі здоров'ям, було видано довідки про їхню непридатність до несення військової служби. Водночас «громадянам України, які мають очевидні проблеми зі здоров'ям, є багаторічні діагнози, їм видали ці довідки «обмежено придатний», зазначив він.

Крім того, новопризначений міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, цифровізувати військово-лікарські комісії, а також провести аудит усіх напрямів відомства.

За його словами, цифровізація всіх процесів ВЛК і єдиний реєстр призовників має «унеможливити будь-які корупційні ризики».

В Україні планують перевірити рішення ВЛК, членів яких підозрюють у корупції, ідеться в матеріалі «ТСН».

Загалом по країні перевірено понад 200 військо-лікарських комісій. Як зазначають на порталі, викриті масштабні корупційні схеми з залученням десятків лікарів. Чим складніший діагноз, тим більша сума - поліція зокрема на Вінниччині зафіксувала хабарі у 10 тисяч доларів за зняття з військового обліку, що дає можливість перетинати кордон. Усі рішення таких ВЛК про непридатність, та обмежену придатність, які були винесені починаючи з 24 лютого 2022 року будуть переглядатися.

«Велика кількість кримінальних справ вже заведена. Акцент на переогляд на ті комісії військового-лікарські, так і центри комплектування, в яких було виявлено такі питання і визначимо заклади охорони здоров'я, де було найбільший відсоток не придатних», - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Цифовізація роботи ВЛК: що відомо

У МОЗ вважають, що одним з кроків боротьби з корупцією може бути цифровізація роботи ВЛК. У цій військово - лікарській комісії з травня підписана угода з НСЗУ. Згідно з умовами усі дані про проходження ВЛК лікарі зобов'язані заносити в електронну систему. Голова військо-лікарської комісії пояснює, яким чином електронна фіксація допомагає уникнути зловживань.

«Діагноз, коли він ставиться виходячи з аналізів, лабораторія вносить ці дані в електронну систему. Якщо результати в нормі, то у людини ніяк не може бути якого діагнозу», - сказав голова ВЛК Тарас Кавецькій.

У системі лікарі ставлять електронний підпис - цей цифровий слід допомагає простежити за кожним кроком медперсоналу, щодо кожної особи, від початку проходження ВЛК. А от щодо спірних діагнозів, якщо є сумніви і думка складу лікарської комісії розділилася - у лікарів є можливість запросити експертне заключення колег.

І в електронній системі видно хто приймав остаточне рішення і зрештою несе за нього відповідальність. Це запобіжник аби здорових не зробити хворими, а хворих здоровими.

Зміни у Переліку хвороб для оцінки придатності до військової служби

Тим часом Командування Медичних сил Збройних Сил України спільно з Міністерством охорони здоровʼя, командуваннями видів і родів ЗСУ розробили зміни до розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві.

Представник Командування Медичних сил ЗСУ підполковник медичної служби Дмитро Мірошниченко пояснив, що змінами вноситься конкретика для лікарів, щоб усі максимально однаково трактували положення про військово-лікарську експертизу і щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень щодо ступеня придатності до військової служби.

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