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  1. В Україні

Новий міністр оборони Умєров має намір запровадити електронний військовий квиток та запустити єдиний реєстр призовників

09:49, 7 вересня 2023
Також Міноборони планує провести аудит усіх напрямів відомства.
Новий міністр оборони Умєров має намір запровадити електронний військовий квиток та запустити єдиний реєстр призовників
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Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, цифровізувати військово-лікарські комісії, а також провести аудит усіх напрямів відомства.

Про це Умєров сказав на пленарному засіданні парламенту, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, цифровізація всіх процесів ВЛК і єдиний реєстр призовників має «унеможливити будь-які корупційні ризики».

«ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Діджитал. Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Уся інформація про воїна має бути в діджітал: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових», - сказав він.

Нагадаємо, що Верховна Рада у середу, 6 вересня, прийняла Постанову про призначення Рустема Умєрова на посаду Міністра оборони України.

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