Новий міністр оборони Умєров має намір запровадити електронний військовий квиток та запустити єдиний реєстр призовників

Також Міноборони планує провести аудит усіх напрямів відомства.

Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, цифровізувати військово-лікарські комісії, а також провести аудит усіх напрямів відомства.

Про це Умєров сказав на пленарному засіданні парламенту, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, цифровізація всіх процесів ВЛК і єдиний реєстр призовників має «унеможливити будь-які корупційні ризики».

«ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Діджитал. Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Уся інформація про воїна має бути в діджітал: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових», - сказав він.

Нагадаємо, що Верховна Рада у середу, 6 вересня, прийняла Постанову про призначення Рустема Умєрова на посаду Міністра оборони України.

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