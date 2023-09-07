Новый министр обороны Умеров намерен ввести электронный военный билет и запустить единый реестр призывников

Также Минобороны планирует провести аудит всех направлений ведомства.

Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Минобороны намерено ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, цифровизировать военно-врачебные комиссии, а также провести аудит всех направлений ведомства.

Об этом Умеров сказал на пленарном заседании парламента, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, цифровизация всех процессов ВВК и единый реестр призывников должна «сделает невозможным любые коррупционные риски».

«ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски. Диджитал. Все, что можно оцифровать, нужно оцифровать. Вся информация о воине должна быть в діджітал: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных», - сказал он.

Напомним, что Верховная Рада в среду, 6 сентября, приняла Постановление о назначении Рустема Умерова на должность Министра обороны Украины.

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