Изменения в Перечне болезней для оценки пригодности к военной службе: представитель Медицинских сил ВСУ дал разъяснение

В Украине разработали изменения в расписании болезней, состояний и физических недостатков, которые определяют степень пригодности к военной службе, службе в военном резерве.

Иллюстративное фото/соцсети

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины совместно с Министерством здравоохранения, командованиями видов и родов ВСУ разработали изменения в расписании болезней, состояний и физических недостатков, которые определяют степень пригодности к военной службе, службе в военном резерве. После соответствующего согласования данное расписание болезней было дано на утверждение приказом Министерства обороны Украины.

Во избежание двусмысленной или ложной трактовки внесенных изменений представитель Командования Медицинских сил ВСУ подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко дал разъяснение ключевых аспектов этой темы, пишет «Армияinform»:

Хто працював над оновленням Розкладу хвороб для оцінки придатності військовослужбовців?

З огляду на те, що центральним органом виконавчої влади, який реалізовує державну політику у сфері охорони здоров’я, є Міністерство охорони здоров’я, тому пропозиції змін до Переліку хвороб ми опрацьовували спільно з фахівцями профільного міністерства, колегіально обговорювали спірні моменти, консультувалися з юристами.

Положення застосовується до всіх військовослужбовців Сил оборони України, серед яких Збройні Сили України є найчисленнішими. Тому всі внесені зміни ми погодили з родами, видами ЗСУ.

До цієї роботи також долучилися й громадські організації, які давали нам фідбек від військовослужбовців, які обговорювали цю тему під час особистого спілкування з ними чи в соціальних мережах.

Зміни у Розкладі хвороб для оцінки придатності військовослужбовців викликали неоднозначну суспільну реакцію. Чим зумовлене рішення щодо ухвалення певних змін у Розкладі?

Змінилась світова практика, в науці постійно відбуваються зміни щодо діагностики тих чи інших хвороб, захворювань серця, легень, судин тощо.

Перелік хвороб по суті не змінився щодо їх кількості, тому що він побудований на міжнародній класифікації хвороб десятого перегляду, і ми не можемо від неї відхилитися.

Міністерство охорони здоров’я видало класифікатори, яких ми дотримуємося. У Розкладі хвороб, відповідно, так і лишилися ті хвороби, ті показники, за якими військовослужбовці визнаються придатними, обмежено придатними чи непридатними тощо.

Світові стандарти, світові класифікації допомагають нам іти в ногу з часом щодо певних вад людини, які, по суті, якщо вони не мають ніяких хворобливих проявів, а об’єктивні дослідження в межах норми, — то це повноправні члени суспільства, і вони, як всі, можуть виконувати свій військовий обов’язок, якщо, повторюю, їм дозволяє здоров’я.

Ми цими змінами вносимо конкретику для наших лікарів, щоб усі максимально однаково трактували положення про військово-лікарську експертизу і щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень щодо ступеня придатності до військової служби.

Щодо осіб, які будуть призиватися тепер на військову службу з хронічними (та іншими) захворюваннями, варто роз’яснити, що такі люди і до внесених змін до цього наказу служили у Збройних Силах України на різних посадах. Це посади в підрозділах забезпечення, в навчальних центрах.

Але є чимало прикладів, коли такі військовослужбовці успішно проходили службу і в інших військових частинах та підрозділах. Я, як колишній начмед військової частини, неодноразово стикався з фактами, коли військові медики під час обстеження стану здоров’я військовослужбовця, керуючись відповідними нормативними актами, робили висновок — обмежено придатний. Хоча він був соматично абсолютно здоровим, аналізи нормальні. Він міг виконувати свої функціональні обов’язки, діяти не гірше, ніж його побратими. І до мене такі люди приходили і казали: «Лікарю, чому ви вішаєте клеймо? Так, у мене дійсно є певні діагнози, але я себе нормально почуваю. Я виконую всі рекомендації лікарів. Я повноправний член суспільства, я можу виконувати всі завдання на службі без обмежень.

Треба зважити на той факт, що з 2014 року в нас дуже багато військових саме цієї категорії, які мають колосальний бойовий досвід. Ми намагаємося зберегти цих людей у війську, щоб вони цей колосальний унікальний досвід передавали молодим воїнам. Звісно, повторюся, якщо в нього для цього вистачає здоров’я, його стан не впливає на боєздатність підрозділу.

Що означає індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби?

У ЗСУ різні роди військ, сил, є різні військово-облікові спеціальності, різні завдання, різний рівень навантаження. Тому індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби — це прийняття індивідуального рішення щодо кожного військовослужбовця, який має певні проблеми зі здоров’ям, визначення конкретно до кожного клінічного випадку кожної людини ступеня придатності до проходження військової служби.

Кого стосуються зміни?

ВЛК (військово-лікарські комісії) ухвалюють рішення індивідуально – придатний, обмежено придатний, непридатний тощо. Якщо в людини є певна хвороба, яка не дозволяє за станом здоров’я виконувати обов’язки військової служби, то таку людину, звісно, не можуть мобілізувати до війська. Інший випадок, якщо є захворювання, які перебувають в довготривалій ремісії (3–5 років), це підтверджується лабораторним дослідженням, стан здоров’я військовослужбовця нормальний, і він може виконувати обов’язки, то буде застосований індивідуальний підхід і ухвалене індивідуальне рішення — придатний чи непридатний. Приймається постанова про придатність за певною обліково-військовою спеціальністю. Для того, щоб дати командирам більше можливостей та розуміння на яку посаду доцільніше призначити військовослужбовця, враховуючи поточний стан його здоровʼя

Чи існують обмеження за станом здоров’я для розподілу військових та військовозобов’язаних до тих чи інших родів, видів ЗСУ?

Так, звісно. До прикладу, військовослужбовці, які мають певні захворювання, не можуть проходити службу в підрозділах спецпризначення ДШВ, морської піхоти, ССО, але вони можуть виконувати завдання у складі підрозділу забезпечення.

Наприклад, військовослужбовець мав хронічний вірусний гепатит, який ніяк себе не проявляв. Чоловік служив у ремонтній роті під час отримання документів на проходження медичного огляду ВЛК й запитував мене: «Чому я не можу далі виконувати свою роботу, я цим займаюся вже 20 років? Чому виникає питання стосовно моєї придатності до подальшого проходження служби? Я готовий і можу якісно служити далі не зважаючи на ті діагнози, які мені встановлені». Такі випадки непоодинокі. Водночас деякі особи часто маніпулюють, маючи певні захворювання, вважають, що мають підстави уникнути служби за станом здоров’я. Але, знову ж таки, рішення приймаються індивідуально на підставі об’єктивних даних стану їхнього здоров’я.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.