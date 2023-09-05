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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

  1. В Украине

Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма

12:58, 5 сентября 2023
Главной целью закона есть подготовка почвы для деоккупации полуострова.
Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма
Фото: 24tv.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Автономной Республики Крым. Об этом сообщает представительство президента Украины в АР Крым.

«Президент Украины подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым», – говорится в сообщении.

После вступления в силу закона - на следующий день после его официального опубликования будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах по декоммунизации и введению нового районного раздела Автономной Республики Крым.

«Главная цель закона — подготовка основы для деоккупации полуострова, ведь военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных общин», — отметили в представительстве.

В этой связи закон поручает Кабинету Министров Украины в течение одного месяца определить территории и административные центры территориальных общин в Автономной Республике Крым, а в течение трех месяцев создать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Автономной Республике Крым после деоккупации.

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