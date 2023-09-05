Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма

Главной целью закона есть подготовка почвы для деоккупации полуострова.

Фото: 24tv.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Автономной Республики Крым. Об этом сообщает представительство президента Украины в АР Крым.

«Президент Украины подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым», – говорится в сообщении.

После вступления в силу закона - на следующий день после его официального опубликования будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах по декоммунизации и введению нового районного раздела Автономной Республики Крым.

«Главная цель закона — подготовка основы для деоккупации полуострова, ведь военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных общин», — отметили в представительстве.

В этой связи закон поручает Кабинету Министров Украины в течение одного месяца определить территории и административные центры территориальных общин в Автономной Республике Крым, а в течение трех месяцев создать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Автономной Республике Крым после деоккупации.

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