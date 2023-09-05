Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму

Головною метою закону є підготовка ґрунту для деокупації півострова.

Фото: 24tv.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим. Про це повідомляє представництво президента України в АР Крим.

«Президент України підписав закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим», - йдеться у повідомленні.

Після набрання чинності законом - наступного дня після його офіційного опублікування, будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та введення нового районного поділу Автономної Республіки Крим.

«Головна мета закону — підготовка підґрунтя для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад», — зазначили у представництві.

У зв'язку з цим закон доручає Кабінету Міністрів України протягом одного місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в Автономній Республіці Крим, а протягом трьох місяців утворити районні державні адміністрації нових районів та внести на розгляд парламенту законопроєкт про особливості відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим після деокупації.

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