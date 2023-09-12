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  1. В Україні

Що потрібно зробити, щоб відновити втрачене чи пошкоджене пенсійне посвідчення

10:28, 12 вересня 2023
Якщо посвідчення втрачено або пошкоджено, пенсіонер може отримати новий документ.
Що потрібно зробити, щоб відновити втрачене чи пошкоджене пенсійне посвідчення
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Пенсійне посвідчення – документ, що підтверджує призначення пенсії. Якщо його втрачено або пошкоджено, пенсіонер може отримати новий документ. Для цього потрібно подати заяву на виготовлення нового пенсійного посвідчення.

Як розповіли у ПФУ, зробити це можна, звернувшись до обраного сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України, або через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ чи за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд».

При особистому зверненні пред’являється паспорт та заповнюється відповідна заява, до якої додається фото.

На вебпорталі електронних послуг Фонду заява на виготовлення пенсійного посвідчення міститься у розділі «Щодо пенсійного забезпечення».

Якщо подавати заяву з мобільного застосунку «Пенсійний фонд», потрібно обрати вкладку «До ПФУ»: розділ «Комунікації до ПФУ» – «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Для подання заяви на виготовлення посвідчення через електронні сервіси Фонду необхідно підготувати скановані копії документів: паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, підпису (має бути виконаний чорнилами чорного кольору) та фотографії.

Пенсійне посвідчення (після виготовлення) буде видано людині в обраному сервісному центрі Фонду (зазначається в заяві).

Електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному застосунку Дія, яке генерується після виготовлення пенсійного посвідченням, має таку ж юридичну силу як і традиційне пенсійне посвідчення. 

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