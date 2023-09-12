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  1. В Украине

Умер музыкант и бывший нардеп Ян Табачник

08:14, 12 сентября 2023
Ян Табачник умер в одной из больниц Тель-Авива.
Умер музыкант и бывший нардеп Ян Табачник
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В Израиле умер музыкант и нардеп V, VI и VII созывов Ян Табачник. Об этом сообщил журналист Михаил Маслий на своей странице в Facebook

По его информации, умер Табачник 11 сентября после 20:00 в Тель-Авиве, в больнице. Он два года боролся с раком.

«Похоронят уроженца Черновцов в Тель-Авиве. Таким было его желание, на земле его родного народа...», - написал журналист.

Напомним, родился Табачник в 1945 году в Черновцах. Был президентом Высшей лиги мэтров мирового аккордеона. В 1994 году получил звание народного артиста Украины. Также он имеет несколько орденов, золотой крест «Меценати Батьківщини», награды от власти, СБУ, МВД, пограничников.

Кроме того, в 2006 году был народным депутатом ВРУ V-го созыва от «Партии регионов». От этой же партии избирался депутатом на следующий созыв (2007-2012 годы).

С 2012 по 2014 был нардепом VІІ-го созыва. Также Табачник входил в Комитет по борьбе с организационной преступностью и коррупцией.

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