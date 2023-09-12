В Киеве во время задержания мужчина подрезал полицейского, видео

Полицейский был ранен в Оболонском районе Киева.

В Киеве сотрудник полиции был ранен во время задержания вооруженного злоумышленника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«При задержании подозреваемого в особо тяжком преступлении последний нанес ножевое ранение правоохранителю, но это не помешало сотруднику полиции одеть на нападающего наручники», — сообщили в полиции.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На месте работала следственно-оперативная группа. Пострадавшему полицейскому оказывалась медицинская помощь.

В полиции добавили, что детали сообщат позже.

Киевляне на своих страницах в соцсетях сообщили, что инцидент произошел в Оболонском районе Киева.

Ранее сообщалось, что в Днепре патрульный застрелил мужчину.

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