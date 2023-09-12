Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кабмин запретил пересылать по почте некоторые документы, скоропортящиеся продукты и валюту, - они будут подлежать изъятию

Правительство запретило пересылать пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней, а также документы в международных почтовых отправлениях – за некоторыми исключениями.

Нужен ли Украине специальный инспектор от США для надзора и контроля, - NYT

Некоторые республиканцы настаивают на назначении специального генерального инспектора для Украины, по примеру офиса, созданного для Афганистана, - New York Times.

Имущество ликвидированного Окружного админсуда Киева передадут ВККС

Еще часть оборудования передадут Киевскому окружному административному суду.

Прогресс Украины в судебной реформе поразителен, — министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Несмотря на впечатляющий, по ее словам, прогресс в судебной реформе, Анналена Бербок призвала Украину делать больше для борьбы с коррупцией.

Верховный Суд отказал матери в предоставлении ее ребенку статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий – самого факта отнесения города Сватово к территории АТО недостаточно

Верховный Суд подчеркнул, что отнесение города Сватово Луганской области к территориям, на которых осуществлялась АТО, без проведения на этой территории военных действий или вооруженных конфликтов, не является достаточным законным основанием или условием для предоставления ребенку статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

  1. В Украине

В Киеве во время задержания мужчина подрезал полицейского, видео

08:34, 12 сентября 2023
Полицейский был ранен в Оболонском районе Киева.
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Киеве сотрудник полиции был ранен во время задержания вооруженного злоумышленника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«При задержании подозреваемого в особо тяжком преступлении последний нанес ножевое ранение правоохранителю, но это не помешало сотруднику полиции одеть на нападающего наручники», — сообщили в полиции.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На месте работала следственно-оперативная группа. Пострадавшему полицейскому оказывалась медицинская помощь.

В полиции добавили, что детали сообщат позже.

Киевляне на своих страницах в соцсетях сообщили, что инцидент произошел в Оболонском районе Киева.

Ранее сообщалось, что в Днепре патрульный застрелил мужчину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду