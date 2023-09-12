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  1. У світі

У ГУР розповіли, що Путін проситиме у Кім Чен Ина

20:36, 12 вересня 2023
Путін проситиме у Кіма зброю, немає підстав вважати, що всі його забаганки виконають, — сказав представник ГУР Андрій Юсов.
У ГУР розповіли, що Путін проситиме у Кім Чен Ина
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Путін буде просити про постачання зброї під час зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Нічого наднового там не буде. Путін буде просити. Сам факт дуже красномовний - що люди, які себе називають наддержавою, звертаються до Північної Кореї", - сказав він.

Юсов зазначив, що вони будуть обговорювати постачання артилерійських снарядів, зброї та боєкомплектів радянських часів. Тобто йдеться про ті ж речі, які вже обговорював міністр оборони рф Сергій Шойгу під час зустрічі з Кім Чен Ином.

"Зараз про це буде просити Путін. Але немає підстав вважати, що всі побажання російського диктатора будуть задоволені", - додав представник ГУР.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин прибув до рф для переговорів з Путіним. 

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