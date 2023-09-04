Суддівська винагорода на 2024 рік розраховується тільки на фактичну чисельність суддів, — ДСА

Конкурси на вакантні посади суддів місцевих та апеляційних судів поки що під питанням.

Міністерство фінансів розраховує суддівську винагороду на 2024 рік виходячи з фактичної кількості суддів в Україні.

Про це на засіданні Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади 30 серпня повідомила директор департаменту фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ДСА Віолета Мишкіна.

«Розрахунок суддівської винагороди здійснюється на фактичну чисельність суддів на сьогоднішній день. Навіть без урахування суддів, які вже пішли у відставку», - розповіла представник ДСА.

Віолета Мишкіна зазначила, що до Міністерства фінансів доведені плани органів суддівського врядування по заповненню наявних вакансій в судах першої та апеляційної інстанції.

«Але гроші на наступний рік все ж закладаються тільки на фактичну чисельність суддів. Якщо в штаті суду 74 судді, то тільки вони й будуть забезпечені винагородою», - розповіла представник судової адміністрації.

У зв’язку з зазначеним підходом Міністерства фінансів, інші учасники Робочої групи висловили здивування у зв’язку з тим, що відповідна позиція фактично виключає можливість заповнення вакантних посад суддів, а також взагалі ставить питання про доцільність діяльності ВККС саме у цей час.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета» під час підготовки бюджетного запиту на 2024 рік, з урахуванням вимог Міністерства фінансів, ДСА була прорахована кількість суддів на наступний рік – 4 777 суддів місцевих та апеляційних судів.

Разом з тим, Вища рада правосуддя 24 серпня 2023 року затвердила новий тимчасовий штат судів на 2023 рік у кількості 7 976 суддів в судах першої та апеляційної інстанцій.

Крім того, у ДСА 30 серпня повідомили, що до кінці 2023 року з судів мають бути звільнені 620 заступників керівників апаратів судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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