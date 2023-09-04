Судейское вознаграждение на 2024 год рассчитывается исходя из фактической численности судей, – ГСА

Конкурсы на вакантные должности судей местных и апелляционных судов пока под вопросом.

Министерство финансов рассчитывает судейское вознаграждение на 2024 год исходя из фактического количества судей в Украине

Об этом на заседании Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти 30 августа сообщила директор департамента финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета и отчетности ГСА Виолетта Мышкина.

«Расчет судейского вознаграждения производится на фактическую численность судей на сегодняшний день. Даже без учета уже ушедших в отставку судей», - рассказала представитель ГСА.

Виолетта Мышкина отметила, что до Министерства финансов доведены планы органов судейского управления по заполнению имеющихся вакансий в судах первой и апелляционной инстанции.

«Но деньги на следующий год все же закладываются только на фактическую численность судей. Если в штате суда 74 судьи, то только они и будут обеспечены вознаграждением», – рассказала представитель судебной администрации.

В связи с указанным подходом Министерства финансов, другие участники Рабочей группы выразили удивление в связи с тем, что соответствующая позиция фактически исключает возможность заполнения вакантных должностей судей, а также вообще ставит вопрос о целесообразности деятельности ВККС именно в это время.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», во время подготовки бюджетного запроса на 2024 год, с учетом требований Министерства финансов, ГСА было просчитано количество судей на следующий год – 4 777 судей местных и апелляционных судов.

Вместе с тем, Высший совет правосудия 24 августа 2023 года утвердил новый временный штат судов на 2023 год в количестве 7 976 судей в судах первой и апелляционной инстанций.

Кроме того, в ГСА 30 августа сообщили, что к концу 2023 года из судов должно быть уволено 620 заместителей руководителей аппаратов судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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