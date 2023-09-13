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Призначення нових суддів можливе з урахуванням фінансових можливостей України – Мінфін

08:22, 13 вересня 2023
У Верховній Раді, тим часом, кажуть про бюджет 2024 року, як про «бюджет війни».
Призначення нових суддів можливе з урахуванням фінансових можливостей України – Мінфін
Фото: Судова влада
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Міністерство фінансів повідомило «Судово-юридичній газеті», що питання виплати суддівської винагороди для суддів, які у 2024 році можуть бути призначені на вакантні посади внаслідок запланованих ВККС конкурсів, остаточно ще не вирішене.

Разом з тим, Міністерство фінансів повідомило, що суддівська винагорода для нових суддів може бути передбачена тільки «з урахуванням фінансових можливостей держави».

«Питання передбачення коштів для нових суддів, яких заплановано відібрати та призначити на вакантні посади у 2024 році, буде розглянуто під час формування проекту Державного бюджету України на 2024 рік, процес якого наразі триває, з урахуванням фінансових можливостей держави», - повідомив «Судово-юридичній газеті» заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Мінфін нагадав, що в умовах продовження дії в Україні воєнного стану «пріоритетом використання фінансового ресурсу держави залишається виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави, безперебійного функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних потреб жителів територіальних громад, реалізації заходів територіальної оборони та захисту безпеки населення».

Також зазначимо, що голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давід Арахамія повідомив, що у 2024 році Україна має перейти на «бюджет війни», де будуть передбачені розходи лише «на оборону та зброю».

Нагадаємо, що Державна судова адміністрація у серпні повідомила, що суддівська винагорода на 2024 рік прораховується Міністерством фінансів та ДСА виходячи з фактичної кількості суддів в Україні станом на 2023 рік.

Разом з тим, Вища кваліфікаційна комісія суддів 14 вересня планує оголосити про початок конкурсів на вакантні посади суддів місцевих та апеляційних судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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