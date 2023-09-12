Палата представників США розпочне розслідування щодо імпічменту Байдена

Зазначається, що розслідування буде зосереджено на «звинуваченнях у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції» на адресу Байдена.

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що він доручає трьом комітетам Палати представників розпочати розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена. Про це повідомляє BBC.

За його словами, розслідування буде зосереджене на "звинуваченнях у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції" щодо президента Сполучених Штатів.

Маккарті сказав, що існують "серйозні і перевірені" звинувачення щодо поведінки президента.

"Разом ці звинувачення малюють картину корупційної культури", – додав він.

Це перший крок у політичному процесі, який може призвести до голосування в Палаті представників щодо імпічменту Байдена. Якщо він буде схвалений простою більшістю голосів, після цього може відбутися розгляд у Сенаті.

Республіканці в Палаті представників заявили, що зосередять своє розслідування на ймовірній злочинній діяльності сина Байдена, Гантера Байдена, в рамках його закордонних ділових операцій.

Наразі Гантер Байден перебуває під федеральним розслідуванням у зв'язку з можливими податковими злочинами, пов'язаними з його закордонними бізнес-інтересами.

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