Официально представлены Apple Watch Series 9: что известно о характеристиках часов

Series 9 научились определять новый жест – Double Tap – это двойное сжатие указательного и большого пальца.

Компания Apple на презентации 12 сентября представила умные часы Apple Watch Series 9.

Часы получили однокристальную платформу Apple S9, оснащенную 5,6 млрд транзисторов – это на 60% больше, чем в предыдущих трех поколениях Apple Watch Series. GPU работает на 30% быстрее, а 4-ядерный Neural Engine – вдвое быстрее.

Благодаря Neural Engine помощник Siri обрабатывает запросы прямо на устройстве – то есть отвечает еще быстрее. Еще у Siri теперь можно уточнить информацию о здоровье и физической активности. Правда, пока только на английском и китайском.

Новый чип Apple U2, отвечающий за сверхширокополосную связь, позволяет еще точнее определять расположение устройства относительно других «яблочных» девайсов. Хотя размеры и основные характеристики дисплея остались прежними, возросла максимальная яркость: теперь до 2000 нит – вдвое больше, чем у Series 8.

Series 9 научились определять новый жест – Double Tap: это двойное сжатие указательного и большого пальца. Пригодится, если рука занята, а ответить на звонок или сбросить таймер нужно. Фишка заработает в следующем месяце.

Алюминиевые модели Series 9 предлагаются в цветах Starlight, Silver, Midnight, PRODUCT (RED) и новом Pink. А стальные – у Gold, Silver и Graphite. Естественно, новинка поставляется с операционной системой watchOS 10.

Apple позаботилась и об окружающей среде:

упаковочная коробка – на 25% меньше;

это первый полностью углеродно-нейтральный продукт компании, то есть он производится без выбросов парникового газа;

спортивные серии браслетов выполнены на 80% из переработанных материалов;

новые серии ремешков из нового экологичного материала FineWoven, в том числе в партнерстве с Hermès.

Напомним, что Apple представила iPhone 15.

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