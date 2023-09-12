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Владимир Зеленский подписал указ о проверке подлинности решений ВЛК о непригодности мужчин к военной службе и изменении правил пересечения границы

Начинается проверка решений военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе и инвалидности, ГБР, СБУ и МВД поручено безотлагательно принять меры по разоблачению коррупции, а Кабмину – пересмотреть правила пересечения границы, - Зеленский подписал Указ.

Чьи декларации появятся в открытом доступе, а чьи – не появятся: стал известен текст вето Президента Зеленского на закон о э-декларировании

В частности, не будут публиковать в открытом доступе декларации лиц, непосредственно обеспечивающих безопасность должностных лиц.

ВККС объявит конкурс на должности судей судов первой инстанции

Решение о конкурсе в местные суды будет принято 14 сентября.

Верховная Рада прибавит 303 млрд грн на оборону изменениями в Госбюджет на 2023 год, сокращение прочих расходов планируется на 11,4 млрд грн

Среди прочего плюс 20 млрд грн получит Государственная пограничная служба и 4,2 млрд грн – СБУ.

ВККС 14 сентября объявит о новом конкурсе в апелляционные суды

Конкурс, начатый еще в 2019 году, будет прекращен.

  1. Общество

Официально представлены Apple Watch Series 9: что известно о характеристиках часов

21:27, 12 сентября 2023
Series 9 научились определять новый жест – Double Tap – это двойное сжатие указательного и большого пальца.
Официально представлены Apple Watch Series 9: что известно о характеристиках часов
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Компания Apple на презентации 12 сентября представила умные часы Apple Watch Series 9.

Часы получили однокристальную платформу Apple S9, оснащенную 5,6 млрд транзисторов – это на 60% больше, чем в предыдущих трех поколениях Apple Watch Series. GPU работает на 30% быстрее, а 4-ядерный Neural Engine – вдвое быстрее.

Благодаря Neural Engine помощник Siri обрабатывает запросы прямо на устройстве – то есть отвечает еще быстрее. Еще у Siri теперь можно уточнить информацию о здоровье и физической активности. Правда, пока только на английском и китайском.

Новый чип Apple U2, отвечающий за сверхширокополосную связь, позволяет еще точнее определять расположение устройства относительно других «яблочных» девайсов. Хотя размеры и основные характеристики дисплея остались прежними, возросла максимальная яркость: теперь до 2000 нит – вдвое больше, чем у Series 8.

Series 9 научились определять новый жест – Double Tap: это двойное сжатие указательного и большого пальца. Пригодится, если рука занята, а ответить на звонок или сбросить таймер нужно. Фишка заработает в следующем месяце.

Алюминиевые модели Series 9 предлагаются в цветах Starlight, Silver, Midnight, PRODUCT (RED) и новом Pink. А стальные – у Gold, Silver и Graphite. Естественно, новинка поставляется с операционной системой watchOS 10.

Apple позаботилась и об окружающей среде:

  • упаковочная коробка – на 25% меньше;
  • это первый полностью углеродно-нейтральный продукт компании, то есть он производится без выбросов парникового газа;
  • спортивные серии браслетов выполнены на 80% из переработанных материалов;
  • новые серии ремешков из нового экологичного материала FineWoven, в том числе в партнерстве с Hermès.

Напомним, что Apple представила iPhone 15. 

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