Країни G7 засудили російські псевдовибори на окупованих територіях України

Ми беззастережно засуджуємо проведення рф фіктивних «виборів» на суверенній українській території у Донецькій, Херсонській, Луганській, Запорізькій областях та у Криму, — йдеться у заяві G7.

Російські так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях України є незаконними. Такий крок не змінить рішень "Великої сімки" щодо підтримки українського народу. Про це сказано у заяві G7, повідомляє The Guardian.

"Ми беззастережно засуджуємо проведення росією фіктивних "виборів" на суверенній українській території у Донецькій, Херсонській, Луганській, Запорізькій областях та у Криму", - наголошується в заяві.

Країни G7 наголошують, що фіктивні вибори не вплинуть на підтримку України, яка бореться за деокупацію своїх територій.

Також "Велика сімка" додає, що такі дії росії - пропагандистська акція, яка спрямована на легітимацію незаконного захоплення української території.

Нагадаємо, що росіяни проводили так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України з 8 по 10 вересня.