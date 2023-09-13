Країни G7 засудили російські псевдовибори на окупованих територіях України

Російські так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях України є незаконними. Такий крок не змінить рішень "Великої сімки" щодо підтримки українського народу. Про це сказано у заяві G7, повідомляє The Guardian.
"Ми беззастережно засуджуємо проведення росією фіктивних "виборів" на суверенній українській території у Донецькій, Херсонській, Луганській, Запорізькій областях та у Криму", - наголошується в заяві.
Країни G7 наголошують, що фіктивні вибори не вплинуть на підтримку України, яка бореться за деокупацію своїх територій.
Також "Велика сімка" додає, що такі дії росії - пропагандистська акція, яка спрямована на легітимацію незаконного захоплення української території.
Нагадаємо, що росіяни проводили так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України з 8 по 10 вересня.
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