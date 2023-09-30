Норвегія забороняє в’їзд легковим автомобілям із російською реєстрацією, — МЗС країни

Обмеження набудуть чинності з 3 жовтня.

Уряд Норвегії заборонив в'їзд на територію королівства автомобілів із російськими номерами, повідомляє Міністерство закордонних справ країни.

Відомство заявило, що заборона стосується, поміж іншого, зареєстрованих у росії легкових автомобілів із дев’ятьма й менше місцями. Вона набуде чинності 3 жовтня.

Водночас автомобілі із 10 й більше пасажирськими місцями все ще зможуть перетинати кордон. Також передбачені винятки для дипломатичних автомобілів, авто, що належать громадянам Норвегії або членам їхніх родин із дозволом на проживання в росії, а також для тих, хто подорожує з гуманітарних причин.

Раніше ми писали, що Латвія закриває в'їзд для автомобілів із російськими номерами.

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