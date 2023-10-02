Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Право продовжувати строки досудового розслідування після повідомлення про підозру передадуть від слідчих суддів до прокурорів

На думку авторів, передача повноважень від слідчих суддів до прокурорів розвантажить суди.

Кабмін звільнять від обов’язку реєструватися в Електронному суді і вказувати ідентифікаційний код, бо він не є юридичною особою

Спочатку депутати передбачили в законі, що усі органи державної влади мають з 18 жовтня 2023 року зареєструватися в Електронному суді для того, аби мати можливість брати участь у судових справах, але потім різко передумали.

Суддя заборонив Дональду Трампу коментувати співробітників суду у соцмережах

Суддя у справі про шахрайство Трампа заборонив йому залишати коментарі про співробітників суду після того, як Трамп напав у соцмережах на його помічницю.

Суддя поскаржилася на активістів, які заважають розглядати справу

Представник громадськості викликав прямо в судове засідання поліцію і публічно звинуватив суддю у хабарництві.

Денис Шмигаль передав Концепт посилення стійкості демократії послам країн G7: що передбачає український план реформ

Судячи з обміну планами реформ, в Україні можуть створити два нових вищих суди.

  1. В Україні
  2. / У світі

Франція страхуватиме від воєнних ризиків свої компанії, які зацікавлені у відбудові України

14:20, 2 жовтня 2023
Франція представила двосторонній механізм страхування інвестицій в Україні.
Франція страхуватиме від воєнних ризиків свої компанії, які зацікавлені у відбудові України
Джерело фото: shutterstock
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Франція представила двосторонній механізм страхування інвестицій в Україні. Французька державна страхова компанія Bpifrance Assurance Export страхуватиме французькі компанії, які готові інвестували в Україну і брати активну участь у реконструкції країни, не чекаючи на завершення війни.

Як пояснили у Міністерстві економіки, будь-яка компанія, яка працює за французьким законодавством і здійснює довгострокові інвестиції за кордоном в нову або існуючу компанію, або будь-яка кредитна установа, яка надає банківський кредит іноземному підрозділу, має право на це інвестиційне страхування. Воно захищає інвесторів або кредитні установи, які виділяють інвестиційні позики, від ризиків пошкодження майна або невиплат, не передачі, експропріації чи політичного насильства. Страхування покриває до 95% втрат активів інвестора або дебіторської заборгованості.

Крім того, Франція продовжує перемовини з партнерами щодо підтримки економіки України та мобілізації інноваційних фінансових інструментів для відновлення України.

Також ми писали, що Польща страхуватиме інвесторів, які зацікавлені у відбудові України.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Мричко
    Наталія Мричко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Маруліна
    Любов Маруліна
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Богдан Санін
    Богдан Санін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва