Франція страхуватиме від воєнних ризиків свої компанії, які зацікавлені у відбудові України

Франція представила двосторонній механізм страхування інвестицій в Україні.

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Франція представила двосторонній механізм страхування інвестицій в Україні. Французька державна страхова компанія Bpifrance Assurance Export страхуватиме французькі компанії, які готові інвестували в Україну і брати активну участь у реконструкції країни, не чекаючи на завершення війни.

Як пояснили у Міністерстві економіки, будь-яка компанія, яка працює за французьким законодавством і здійснює довгострокові інвестиції за кордоном в нову або існуючу компанію, або будь-яка кредитна установа, яка надає банківський кредит іноземному підрозділу, має право на це інвестиційне страхування. Воно захищає інвесторів або кредитні установи, які виділяють інвестиційні позики, від ризиків пошкодження майна або невиплат, не передачі, експропріації чи політичного насильства. Страхування покриває до 95% втрат активів інвестора або дебіторської заборгованості.

Крім того, Франція продовжує перемовини з партнерами щодо підтримки економіки України та мобілізації інноваційних фінансових інструментів для відновлення України.

Також ми писали, що Польща страхуватиме інвесторів, які зацікавлені у відбудові України.

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