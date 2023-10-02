Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві та займатиметься відновленням регіону

Данія взяла на себе спеціальну відповідальність за відновлення Миколаєва та регіону.

Джерело фото: ZN.ua

На цьому тижні у Миколаєві запрацює новий офіс посольства Данії, яке взяло на себе відповідальність з відновлення постраждалого від агресії рф регіону, – повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Києві, пише «Європейська правда».

«Ми відкриємо новий офіс посольства у Миколаєві. На прохання президента Зеленського ми взяли спеціальну відповідальність за відновлення Миколаєва і цього конкретного регіону», – сказав він.

Міністр Расмуссен висловив сподівання, що ця зустріч продемонструє міцну підтримку законної боротьби України за свободу та повернення її територій, коментуючи проведення зустрічі глав МЗС Європейського Союзу у Києві, вперше за межами Євросоюзу.

У березні цього року Данія та Миколаївська область України підписали меморандум про відбудову регіону, підтверджуючи свою спільну роботу з метою відновлення та розвитку економіки та інфраструктури в районі, що постраждав від агресії російської федерації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.