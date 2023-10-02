Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Право продовжувати строки досудового розслідування після повідомлення про підозру передадуть від слідчих суддів до прокурорів

На думку авторів, передача повноважень від слідчих суддів до прокурорів розвантажить суди.

Кабмін звільнять від обов’язку реєструватися в Електронному суді і вказувати ідентифікаційний код, бо він не є юридичною особою

Спочатку депутати передбачили в законі, що усі органи державної влади мають з 18 жовтня 2023 року зареєструватися в Електронному суді для того, аби мати можливість брати участь у судових справах, але потім різко передумали.

Суддя заборонив Дональду Трампу коментувати співробітників суду у соцмережах

Суддя у справі про шахрайство Трампа заборонив йому залишати коментарі про співробітників суду після того, як Трамп напав у соцмережах на його помічницю.

Суддя поскаржилася на активістів, які заважають розглядати справу

Представник громадськості викликав прямо в судове засідання поліцію і публічно звинуватив суддю у хабарництві.

Денис Шмигаль передав Концепт посилення стійкості демократії послам країн G7: що передбачає український план реформ

Судячи з обміну планами реформ, в Україні можуть створити два нових вищих суди.

  1. В Україні

Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві та займатиметься відновленням регіону

18:41, 2 жовтня 2023
Данія взяла на себе спеціальну відповідальність за відновлення Миколаєва та регіону.
Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві та займатиметься відновленням регіону
Джерело фото: ZN.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На цьому тижні у Миколаєві запрацює новий офіс посольства Данії, яке взяло на себе відповідальність з відновлення постраждалого від агресії рф регіону, – повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Києві, пише «Європейська правда».

«Ми відкриємо новий офіс посольства у Миколаєві. На прохання президента Зеленського ми взяли спеціальну відповідальність за відновлення Миколаєва і цього конкретного регіону», – сказав він.

Міністр Расмуссен висловив сподівання, що ця зустріч продемонструє міцну підтримку законної боротьби України за свободу та повернення її територій, коментуючи проведення зустрічі глав МЗС Європейського Союзу у Києві, вперше за межами Євросоюзу.

У березні цього року Данія та Миколаївська область України підписали меморандум про відбудову регіону, підтверджуючи свою спільну роботу з метою відновлення та розвитку економіки та інфраструктури в районі, що постраждав від агресії російської федерації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Мричко
    Наталія Мричко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Маруліна
    Любов Маруліна
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Богдан Санін
    Богдан Санін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва