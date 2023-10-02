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У Києві зловмисники намагалися переоформити арештовану будівлю «Росатому»

13:43, 2 жовтня 2023
Судитимуть двох киян, які намагалися переоформити приміщення підсанкційної корпорації «Росатом» на Подолі задля уникнення її націоналізації.
У Києві зловмисники намагалися переоформити арештовану будівлю «Росатому»
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох мешканців міста столиці, які намагалися змінити право власності нежитлового приміщення у Подільському районі міста Києва площею понад 1000 кв. м. підсанкційної компанії-резидента російської федерації «Росатом», – повідомляє Київська міська прокуратура.

За матеріалами слідства, російська державна корпорація «Росатом» через підконтрольну компанію володіє нежитловим приміщенням у Подільському районі міста Києва площею понад 1000 кв. м. та вартістю понад 100 млн гривень. Рішенням Ради національної безпеки і оборони України було введено санкції, включаючи блокування активів цієї компанії, і в рамках слідства приміщення було арештовано та передано в управління Агентства з управління активами держави (АРМА).

Згідно із законом, це приміщення підлягало подальшій націоналізації згідно із законом «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів».

Для унеможливлення націоналізації цього майна, група осіб на замовлення підсанкційної компанії намагалася змінити право власності даного приміщення на підконтрольне підприємство з ознаками фіктивності.

У березні 2023 року в приміщенні приватного нотаріуса правоохоронці затримали двох осіб при спробі здійснити правочин щодо вказаного приміщення.

Досудове розслідування відносно інших учасників злочину триває.

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