Пожежа нафтопродуктів на Прикарпатті: поліція розпочала кримінальне провадження

Спеціалісти встановлюють обставини та причину займання.

Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Поліція розпочала кримінальне провадження після пожежі нафтопродуктів на Прикарпатті. Про це повідомили у МВС та зазначили, що в Надвірнянському районі продовжують працювати поліцейські, залучені спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки. Вони встановлюють обставини та причину займання.

Наразі поліцейські проводять додатковий огляд місця події, вилучають речові докази. Уже призначено ряд експертиз.

Слідчим відділенням Надвірнянського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 292 (Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів). Слідство триває.

«У результаті пожежі п‘ятьох людей з опіками госпіталізували до лікарень. Це двоє дітей - 11 та 8 років, та троє дорослих - 35, 39 та 58 років», - зазначили у МВС.

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