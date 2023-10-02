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Як надаються додаткові відпустки через роботу за комп'ютером: роз’яснення

19:40, 2 жовтня 2023
Право на щорічну додаткову оплачувану відпустку за особливий характер праці мають працівники, робота яких з комп’ютером становить не менш як половину тривалості робочого дня.
Як надаються додаткові відпустки через роботу за комп'ютером: роз’яснення
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Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає, як надаються додаткові відпустки через роботу за комп'ютером. 

Так, відповідно до ст. 76 КЗпП і ч. 1 ст. 4 Закону «Про відпустки» (далі – Закон) одним із видів щорічної додаткової відпустки є відпустка за особливий характер праці.

Статтею 8 Закону встановлено, що щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, – тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затвердженим Кабінетом Міністрів (далі – Список).

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу з комп’ютером передбачена підрозділом «Інші види виробництв» розділу ХХІІ «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку №1290-2. Максимальний термін такої відпустки становить 4 календарних дні на рік.

Порядок застосування Списку затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.1998 №16 (далі – Порядок).

Відповідно до п. 6 і 7 Порядку додаткову відпустку за особливий характер праці надають пропорційно до фактично відпрацьованого часу. У розрахунок часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менш як половину тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Отже, право на щорічну додаткову оплачувану відпустку за особливий характер праці мають працівники, робота яких з комп’ютером становить не менш як половину тривалості робочого дня.

Облік часу, відпрацьованого за кожним видом робіт, здійснюється власником або уповноваженим ним органом.

Рішення щодо надання щорічної додаткової відпустки працівникам у кожному конкретному випадку ухвалює роботодавець з урахуванням названих вимог.

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