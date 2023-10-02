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Apple виявила проблеми, що призводять до нагріву iPhone 15

15:35, 2 жовтня 2023
Корпорація Apple повідомила, що виявила кілька проблем, які можуть спричинити те, що нові iPhone при роботі нагріваються більше, ніж очікувалося.
Apple виявила проблеми, що призводять до нагріву iPhone 15
Джерело фото: REUTERS/Vincent West
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Корпорація Apple повідомила, що виявила кілька проблем, включаючи баг в програмному забезпеченні iOS 17, які можуть спричинити те, що нові iPhone при роботі нагріваються більше, ніж очікувалося.

Про це повідомляє «Reuters».

Після скарг на те, що нові телефони сильно нагріваються, Apple заявила, що пристрій може відчуватися тепліше в перші кілька днів «після налаштування або відновлення пристрою через підвищену фонову активність».

«Інша проблема стосується деяких нещодавніх оновлень програм сторонніх розробників, через які вони перевантажують систему», — заявила Apple, додавши, що вона працює з ними над виправленнями.

У компанії також заявили, що iPhone 15 Pro і Pro Max не страждають від перегріву через дизайн, натомість нові титанові корпуси забезпечують покращене розсіювання тепла порівняно з попередніми моделями з нержавіючої сталі.

Apple також заявила, що ця проблема не становить ризику для безпеки чи травми та не вплине на довгострокову роботу телефону.

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