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У Єгипті знайшли сотні глечиків з вином 5-тисячної витримки

20:27, 2 жовтня 2023
В гробниці цариці Марет Нет в регіоні Умм Аль-Кааб в Абідосі виявили сотні банок для вина.
У Єгипті знайшли сотні глечиків з вином 5-тисячної витримки
Джерело фото: Міністерство туризму та археології Єгипту
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Єгипетська, німецько-австрійська археологічна експедиція знайшла сотні ніколи не відкритих банок зі залишками вина біля гробниці цариці Марет Нет в регіоні Умм Аль-Кааб в Абідосі. Про це повідомляє Міністерство туризму та археології Єгипту.

Доктор Мустафа Вазірі, генеральний секретар Верховної ради з археології, зазначив, що знайдений скарб має великий і відмінний стан збереження. Залишки вина всередині банок датуються приблизно 5 тисячами років.

Доктор Дітерш Рао, директор Німецького інституту в Каїрі, відзначив, що розкопки на цвинтарі також допомогли розкрити нову історичну інформацію про життя королеви та її правління. Дослідження написів на одній з табличок, знайдених всередині цвинтаря, вказують на те, що королева обіймала важливу посаду, відповідаючи за офіси центрального уряду. Це свідчить про те, що археологічна місія продовжує працювати над розкриттям більше таємниць історії та ідентичності цієї королеви.

Дослідження на цвинтарі показали, що гробниця цариці Марет Нет була споруджена з необробленої цегли, глини та деревини. Королева може бути єдиною жінкою з першої родини, яка була виявлена в Апідосі. Поруч із її гробницею було також виявлено 41 могилу для ескортниць та їхніх слуг, що свідчить про те, що ці могили будувалися в різні.

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