Намагався вступити до школи «Армії дронів», щоб шпигувати за ЗСУ та СБУ: у Києві затримали агента фсб рф

СБУ затримала столичного підприємця, який планував шпигувати на фсб рф за українськими військовими.

Джерело фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України виявили та затримали агента федеральної служби безпеки російської федерації, який намагався вступити до школи «Армії дронів» в Києві з метою отримання розвідданих про спецпідрозділи Збройних Сил України та СБУ, що спеціалізуються на застосуванні безпілотних літальних апаратів, – повідомили в СБУ.

Відомо, що агент фсб отримав завдання від свого російського «куратора» наприкінці літа цього року. Його завданням було намагання вступити до однієї з київських шкіл «Армії дронів» для збору розвідданих щодо локацій полігонів, де проводяться навчання з управління ударними та розвідувальними безпілотниками.

Також агент планував визначити місця розташування українських спецпідрозділів, які використовують безпілотні літальні апарати.

За інформацією слідства, російські окупанти планували використовувати зібрані дані для здійснення точних повітряних атак на об'єкти Збройних Сил України та Служби безпеки.

Додатково, агент російської розвідки проводив розвідку вулиць Києва, фіксуючи локації українських захисників на території міста.

За вдалою спецоперацією СБУ агента було затримано «на гарячому» під час фотографування військових частин у столиці.

Слідство встановило, що ворожий агент – це 49-річний підприємець із Києва, якого два місяці тому звербували представники фсб через його антиукраїнські публікації на одному з російських Телеграм-каналів. Зловмисник спілкувався з «кураторами» через анонімний чат у месенджері.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), і йому загрожує довічне ув'язнення.

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