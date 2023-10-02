В Україні побільшало власників дорогих автівок – податкова

За даними податкової, українці у 2023 році мали навіть більше дорогих автівок, аніж у довоєнному 2021-ому.

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Кількість власників дорогих автомобілів, які оподатковуються транспортним податком, за останній рік зросла майже вдвічі, а кількість самих таких дорогих авто збільшилася у більш ніж 2 рази, пише «Економічна правда».

Як повідомили у Державній податковій службі, за їхніми даними, у 2023 році кількість фізичних осіб, яким необхідно сплатити транспортний податок, становить 3072 особи, а кількість дорогих транспортних засобів, які обкладаються додатковим податком, становить 3548 одиниць. У 2022 році кількість фізичних осіб-власників становила лише 1593 особи, а кількість транспортних засобів, з яких сплачували податок - 1723 одиниці.

За даними податкової, українці у 2023 році мали навіть більше дорогих автівок, аніж у довоєнному 2021-ому.

Таким чином, у 2023 році кількість власників дорогих автомобілів серед фізичних осіб була в 1,9 раза більшою, ніж у 2022 році. Кількість самих таких транспортних засобів, якими володіють громадяни, у 2,05 раза більша, ніж у 2022-ому.

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