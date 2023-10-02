Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Артур Ємельянов: волонтерство, допомога фронту, справедливі рішення, судова реформа та обшуки ДБР

Артур Ємельянов розповів, чому з березня 2022 року він присвятив основну частину роботи допомозі військовим та волонтерству, як війна змінює світогляд і як сприймаються реформи людиною, що більше 20 років займалася здійсненням правосуддя, а також про те, чому ДБР вирішило провести обшуки у кримінальному провадженні, де він фігурує як потерпілий.

Двоє членів Громадської ради доброчесності достроково склали повноваження

Юрій Ніколов та Олег Іванов вирішили припинити участь у роботі ГРД .

Усувати перешкоди шляхом недійсності договору недопустимо

Під час круглого столу суддю Великої Палати ВС Дмитра Гудиму запитали стосовно того, як правильно розрізнити втрату права володіння територіальною громадою права на земельну ділянку, яка передана в оренду, якщо ділянка не тільки не забудована, а і не огороджена парканом.

ВККС планує оголосити у 2024 році новий добір на посади суддів місцевих судів

Добір заплановано на 1200 вакантних посад суддів, але є проблема – на проведення добору немає грошей.

Конкурс в апеляційні суди під загрозою – для його проведення поки що не має грошей

ВККС закликала терміново профінансувати конкурс на 532 вакантні посади суддів апеляційних судів.

  1. В Україні

В ГУР підтвердили атаку Смоленського заводу, де росія виробляла ракети Х-59

10:32, 2 жовтня 2023
Ударні дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59 – ГУР.
В ГУР підтвердили атаку Смоленського заводу, де росія виробляла ракети Х-59
Джерело фото: newsyou.info
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про ефективний удар по російському авіаційному заводу в Смоленську, де виготовлялися ракети Х-59. Атака відбулася 1 жовтня 2023 року та призвела до серйозного порушення виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

Згідно з інформацією, підтвердженої розвідкою, три з чотирьох дронів успішно вразили ціль, завдаючи значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора. Ракета Х-59, в модифікації Х-59МК2, класу «повітря-поверхня» з можливістю польоту на відстань до 280 кілометрів, є однією з основних, якою російські повітряно-космічні сили здійснюють обстріли військових та цивільних об'єктів в Україні.

Зазначається, що внаслідок застосування цих ракет найбільше страждають області Чернігів, Суми, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя та Херсон. Українські військові та розвідка продовжують приділяти найвищу увагу захисту країни від агресії і постійно вдосконалюють засоби та методи захисту від таких загроз.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Жовноватюк
    Вікторія Жовноватюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області