В ГУР підтвердили атаку Смоленського заводу, де росія виробляла ракети Х-59

Ударні дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59 – ГУР.

Джерело фото: newsyou.info

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про ефективний удар по російському авіаційному заводу в Смоленську, де виготовлялися ракети Х-59. Атака відбулася 1 жовтня 2023 року та призвела до серйозного порушення виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

Згідно з інформацією, підтвердженої розвідкою, три з чотирьох дронів успішно вразили ціль, завдаючи значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора. Ракета Х-59, в модифікації Х-59МК2, класу «повітря-поверхня» з можливістю польоту на відстань до 280 кілометрів, є однією з основних, якою російські повітряно-космічні сили здійснюють обстріли військових та цивільних об'єктів в Україні.

Зазначається, що внаслідок застосування цих ракет найбільше страждають області Чернігів, Суми, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя та Херсон. Українські військові та розвідка продовжують приділяти найвищу увагу захисту країни від агресії і постійно вдосконалюють засоби та методи захисту від таких загроз.

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