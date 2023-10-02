Корпорація Microsoft перестала продовжувати ліцензії російським компаніям

Це означає, що російські клієнти корпорації не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси на кшталт Microsoft 365.

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Корпорація Microsoft з 30 вересня перестала продовжувати ліцензії російським компаніям.

«Корпорація Microsoft з 30 вересня перестала продовжувати ліцензії російським компаніям. Це означає, що російські клієнти корпорації не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси на кшталт Microsoft 365», - повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За інформацією ЗМІ, ще у серпні служба техпідтримки Microsoft Online Services почала розсилати листи, в яких корпоративних клієнтів повідомляли про те, що компанія «більше не зможе приймати платежі банківським переказом на місцевий банківський рахунок в якості способу оплати послуг Microsoft в рф».

Це означає, що російські клієнти корпорації не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси на кшталт Microsoft 365.

У Microsoft прокоментували непродовження ліцензій тим, що «дотримуються санкційного режиму щодо рф». У компанії також нагадали, що продажі всіх її продуктів і послуг у рф припинені.

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