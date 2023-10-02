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Артур Ємельянов: волонтерство, допомога фронту, справедливі рішення, судова реформа та обшуки ДБР

Артур Ємельянов розповів, чому з березня 2022 року він присвятив основну частину роботи допомозі військовим та волонтерству, як війна змінює світогляд і як сприймаються реформи людиною, що більше 20 років займалася здійсненням правосуддя, а також про те, чому ДБР вирішило провести обшуки у кримінальному провадженні, де він фігурує як потерпілий.

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  1. В Україні

Боррель заявив про збільшення військової допомоги Україні

10:14, 2 жовтня 2023
«Пропозиція на столі» – Боррель про збільшення військової допомоги Україні.
Боррель заявив про збільшення військової допомоги Україні
Джерело фото: Reuters
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Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що блок збільшить військову підтримку України після того, як Конгрес США пізно в суботу ухвалив законопроект про тимчасове фінансування, який не передбачає надання допомоги Україні, – повідомляє Reuters.

Боррель зазначив, що в умовах «екзистенціальної загрози для Європи» «пропозиція на столі» свідчить про бажання ЄС збільшити військову допомогу Україні.

«Я сподіваюся, що це не буде остаточне рішення і Україна й надалі матиме підтримку США», – додав Боррель.

Нагадаємо, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель в неділю, 1 жовтня, приїхав до Києва 1 жовтня після візиту до Одеси. 

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