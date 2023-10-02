Боррель заявив про збільшення військової допомоги Україні

«Пропозиція на столі» – Боррель про збільшення військової допомоги Україні.

Джерело фото: Reuters

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що блок збільшить військову підтримку України після того, як Конгрес США пізно в суботу ухвалив законопроект про тимчасове фінансування, який не передбачає надання допомоги Україні, – повідомляє Reuters.

Боррель зазначив, що в умовах «екзистенціальної загрози для Європи» «пропозиція на столі» свідчить про бажання ЄС збільшити військову допомогу Україні.

«Я сподіваюся, що це не буде остаточне рішення і Україна й надалі матиме підтримку США», – додав Боррель.

Нагадаємо, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель в неділю, 1 жовтня, приїхав до Києва 1 жовтня після візиту до Одеси.

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