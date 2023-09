Жозеп Борель прибув до Одеси з неоголошеним візитом

У суботу, 30 вересня, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом. Про свій приїзд в українське місто він повідомив на сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

«Одеса - прекрасне історичне місто. Воно має бути в заголовках новин через свою яскраву культуру і дух. Замість цього місто з'являється в новинах як часта мішень путінської війни. ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, що постраждали від варварської руйнації росією», - написав він.

