Обмін полоненими з РФ: додому повернувся журналіст Дмитро Хилюк

З російського полону звільнили журналіста Дмитра Хилюка, що перебував у росіян з березня 2022 року.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у День Незалежності України відбувся черговий обмін військовополоненими.

З російського полону звільнили журналіста УНІАН Дмитра Хилюка, якого окупанти викрали в селі Козаровичі, що на Київщині, у березні 2022 року. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

У Інституті масової інформації зазначили, що Дмитро Хилюк з березня 2022 року перебуває в російському полоні як цивільний заручник. Російські військові викрали Дмитра 3 березня в Козаровичах на подвір’ї власного будинку. Спочатку його утримували на території окупованого Димера, згодом вивезли до СІЗО в Росію.

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо викрадення цивільних на території Димерської ОТГ. У межах провадження журналіст Дмитро Хилюк та його батько проходять як потерпілі. Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Дмитро Хилюк перебував, ймовірно, в одній з колоній Владимирської області Росії.

Міністерство РФ прямо не заявляло, що утримувало Дмитра як військовополоненого, але у відповіді на запит його батька посилається на Третю Женевську конвенцію, яка стосується саме поводження з військовополоненими.

9 липня 2024 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна має неофіційні дані щодо місця перебування Дмитра Хилюка.

