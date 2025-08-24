Практика судів
  1. В Україні

Обмін полоненими з РФ: додому повернувся журналіст Дмитро Хилюк

16:59, 24 серпня 2025
З російського полону звільнили журналіста Дмитра Хилюка, що перебував у росіян з березня 2022 року.
Обмін полоненими з РФ: додому повернувся журналіст Дмитро Хилюк
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у День Незалежності України відбувся черговий обмін військовополоненими

З російського полону звільнили журналіста УНІАН Дмитра Хилюка, якого окупанти викрали в селі Козаровичі, що на Київщині, у березні 2022 року. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

У Інституті масової інформації зазначили, що Дмитро Хилюк з березня 2022 року перебуває в російському полоні як цивільний заручник. Російські військові викрали Дмитра 3 березня в Козаровичах на подвір’ї власного будинку. Спочатку його утримували на території окупованого Димера, згодом вивезли до СІЗО в Росію.

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо викрадення цивільних на території Димерської ОТГ. У межах провадження журналіст Дмитро Хилюк та його батько проходять як потерпілі. Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Дмитро Хилюк перебував, ймовірно, в одній з колоній Владимирської області Росії.

Міністерство РФ прямо не заявляло, що утримувало Дмитра як військовополоненого, але у відповіді на запит його батька посилається на Третю Женевську конвенцію, яка стосується саме поводження з військовополоненими.

9 липня 2024 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна має неофіційні дані щодо місця перебування Дмитра Хилюка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

полонені полон обмін полоненими

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дані про підприємства з переліку Defence City в публічних реєстрах будуть закриті – прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Верховний Суд висловився стосовно належного відповідача у земельних спорах з Київрадою

Верховний Суд: розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності здійснюється за резолюцією міського голови, а не рішенням Київської міської ради.

Кабмін вирішив створити Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Кошти, необхідні на функціонування новоутвореного Національного бюро, будуть виділені за рахунок ліквідації експертної установи з розслідування авіаційних подій і зменшення граничної численності Укртрансбезпеки.

Чи зобов’язаний суд установити наявність у діях обвинуваченого складу злочину, звільняючи його від кримінальної відповідальності за спливом строків давності – позиція Верховного Суду

Прокурор та представник потерпілих стверджували, що місцевий суд, закриваючи провадження у зв’язку із закінченням строків давності, мав констатувати факт вчинення обвинуваченим інкримінованих йому злочинів.

Спецпенсії замінять на професійні пенсії – що запланував Кабмін у програмі дій уряду

Також Кабмін планує до 30 вересня подати законопроекти щодо виплати сум пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, нарахованих на виконання судових рішень.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду