Обмен пленными из РФ: домой вернулся журналист Дмитрий Хилюк

Из российского плена освободили журналиста Дмитрия Хилюка, который находился у россиян с марта 2022 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в День Независимости Украины состоялся очередной обмен военнопленными.

Из российского плена освободили журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка, которого оккупанты похитили в селе Козаровичи Киевской области в марте 2022 года. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

В Институте массовой информации отметили, что Дмитрий Хилюк с марта 2022 года находился в российском плену как гражданский заложник. Российские военные похитили Дмитрия 3 марта в Козаровичах во дворе собственного дома. Сначала его удерживали на территории оккупированного Дымера, позже вывезли в СИЗО в России.

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту похищения гражданских на территории Дымерской ОТГ. В рамках производства журналист Дмитрий Хилюк и его отец проходят как потерпевшие. Уголовное производство открыто по части 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Дмитрий Хилюк находился, вероятно, в одной из колоний Владимирской области России.

Министерство РФ прямо не заявляло, что удерживало Дмитрия как военнопленного, однако в ответе на запрос его отца ссылалось на Третью Женевскую конвенцию, которая касается именно обращения с военнопленными.

9 июля 2024 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина имеет неофициальные данные о месте пребывания Дмитрия Хилюка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.