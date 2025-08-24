Україна для ударів по Росії зараз використовує власну зброю і не узгоджує цілі зі США — Зеленський

Президент зазначив, що Україна для далекобійних ударів використовує вітчизняну зброю і не проговорює це зі США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для завдання далекобійних ударів по території Росії ЗСУ використовують озброєння вітчизняного виробництва і не узгоджують цілі з американською стороною. Про це Глава держави розповів під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

«На сьогодні, якщо чесно, ми використовуємо нашу далекобійну зброю вітчизняного виробництва. І ми останнім часом, якщо чесно, не проговорюємо зі Сполученими Штатами Америки такі моменти. Колись це було, ви пам'ятаєте, було різні сигнали щодо наших ударів у відповідь після їх ударів по нашій енергетиці. Це було вже дуже давно. Сьогодні ми навіть про це не згадуємо», — зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання про можливі обмеження у використанні американської зброї для далекобійних ударів.

