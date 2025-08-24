Украина для ударов по России сейчас использует собственное оружие и не согласовывает цели с США — Зеленский

Президент отметил, что Украина для дальнобойных ударов использует отечественное оружие и не обсуждает это с США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для нанесения дальнобойных ударов по территории России ВСУ используют вооружение отечественного производства и не согласовывают цели с американской стороной. Об этом Глава государства рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

«На сегодня, если честно, мы используем наше дальнобойное оружие отечественного производства. И мы в последнее время, если честно, не обсуждаем с Соединёнными Штатами Америки такие моменты. Когда-то это было, вы помните, были разные сигналы относительно наших ударов в ответ после их атак по нашей энергетике. Это было уже очень давно. Сегодня мы даже об этом не упоминаем», — отметил Зеленский, отвечая на вопрос о возможных ограничениях в использовании американского оружия для дальнобойных ударов.

