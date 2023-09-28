Генсек НАТО Столтенберг із неоголошеним візитом прибув до Києва, фото

У столиці України Єнс Столтенберг зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським.

У четвер, 28 вересня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув із неоголошеним візитом у Київ, де вже зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським, передає «Суспільне».

«Для мене велика честь повернутися до Києва, столиці великої нації України. І сьогодні це місто, яке займає особливе місце в серцях вільного світу. Коли я востаннє був тут у квітні, ми обговорювали нашу підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі та вашу підготовку до контрнаступу. Сьогодні ваші сили рухаються вперед», — сказав Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі з Зеленським.

За його словами, Сили оборони стикаються з жорстокими боями, але вони поступово відвойовують позиції. Кожен метр, який повертають українські війська, – це метр, який втрачає росія, наголосив генсек НАТО.

Столтенберг заявив, що є різкий контраст: українці борються за свої родини, своє майбутнє, свою свободу, Москва бореться за імперські манії.

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