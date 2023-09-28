Психологи братимуть участь в кримінальних справах щодо дітей

В Україні запустили пілотний проєкт щодо залучення психологів до кримінальних проваджень за участі неповнолітніх.

Джерело фото: sexology.educatio

Україна розпочала міжвідомчий пілотний проєкт, в рамках якого психологи будуть залучатися до кримінальних проваджень, в яких беруть участь малолітні та неповнолітні особи. Проєкт передбачає співпрацю з регіональними центрами, що надають безоплатну вторинну правову допомогу. Метою цього проєкту є захист прав дітей, забезпечення їхніх найкращих інтересів і запобігання повторній травматизації та віктимізації в процесі кримінального розслідування. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Діти, які опинилися в контакті з правопорушеннями, будь то як свідки, потерпілі або обвинувачені, потребують особливого підходу для забезпечення їхніх прав та добробуту. Залучення психологів до кримінальних проваджень з малолітніми особами сприятиме застосуванню принципів дитиноцентричного підходу, включаючи забезпечення найкращих інтересів дитини, участь дитини, гідність дитини, недискримінацію та верховенство права.

Психологи будуть залучатися до кримінальних проваджень за участю малолітніх та неповнолітніх осіб відповідно до Кримінального процесуального кодексу України і будуть мати певний статус в процесі розслідування.

Цей пілотний проєкт розроблений Міністерством юстиції України, Міністерством внутрішніх справ України, Офісом Генерального прокурора та іншими відомствами, за підтримки Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх, громадської організації «Всеукраїнський громадський Центр «Волонтер» і Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Запуск проєкту планується 2 жовтня 2023 року в областях, які визначені як пілотні для його реалізації, включаючи Дніпропетровську, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Одеську, Чернігівську області та місто Київ.

Цей проєкт буде важливим інструментом для органів досудового розслідування та судів, які займаються справами, в яких беруть участь діти, та сприятиме кращому захисту їхніх прав та благополуччя.

Для реалізації цього пілотного проєкту психологи отримають підтримку та навчання, що допоможе підвищити їхню кваліфікацію та забезпечити якість послуг.

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