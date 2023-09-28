Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Необхідність створення військової поліції, прокуратури та системи судів є очевидною, - голова Верховного Суду Станіслав Кравченко

Водночас ефективна реалізація ініціативи зі створення військової поліції, прокуратури та системи судів, за словами голови ВС Станіслава Кравченка, потребуватиме певного часу.

Штрафи для поліцейських, працівників НАБУ та БЕБ за невиконання вимог прокурора: Комітет розглянув законопроект на предмет конституційності

Парламент може повернутися до законопроекту щодо вирішення деяких проблемних питань у діяльності органів прокуратури України.

Для органів влади, які не є юридичними особами, та іноземних юросіб скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді

Народні депутати вирішили поправити закон про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів для обміну процесуальними документами із судом, скасувавши обов’язок реєстрації для тих органів влади, що не є юридичними особами, та для іноземного бізнесу.

Покарання у виді арешту будуть застосовувати лише до військовослужбовців: за 140 статтями КК зможуть застосовувати пробаційний нагляд як основне покарання

Арешт як вид покарання залишиться лише для військовослужбовців.

Лише неявка всіх захисників одного обвинуваченого в судове засідання може бути підставою для відкладення розгляду, - Верховна Рада розгляне зміни до КПК

Законопроектом Арахамії про скасування правок «Лозового» обмежується кількість захисників особи на стадії досудового розслідування, а також визначається можливість проведення судового засідання за наявності принаймні одного захисника в обвинуваченого.

  1. В Україні

Психологи братимуть участь в кримінальних справах щодо дітей

18:17, 28 вересня 2023
В Україні запустили пілотний проєкт щодо залучення психологів до кримінальних проваджень за участі неповнолітніх.
Психологи братимуть участь в кримінальних справах щодо дітей
Джерело фото: sexology.educatio
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Україна розпочала міжвідомчий пілотний проєкт, в рамках якого психологи будуть залучатися до кримінальних проваджень, в яких беруть участь малолітні та неповнолітні особи. Проєкт передбачає співпрацю з регіональними центрами, що надають безоплатну вторинну правову допомогу. Метою цього проєкту є захист прав дітей, забезпечення їхніх найкращих інтересів і запобігання повторній травматизації та віктимізації в процесі кримінального розслідування. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Діти, які опинилися в контакті з правопорушеннями, будь то як свідки, потерпілі або обвинувачені, потребують особливого підходу для забезпечення їхніх прав та добробуту. Залучення психологів до кримінальних проваджень з малолітніми особами сприятиме застосуванню принципів дитиноцентричного підходу, включаючи забезпечення найкращих інтересів дитини, участь дитини, гідність дитини, недискримінацію та верховенство права.

Психологи будуть залучатися до кримінальних проваджень за участю малолітніх та неповнолітніх осіб відповідно до Кримінального процесуального кодексу України і будуть мати певний статус в процесі розслідування.

Цей пілотний проєкт розроблений Міністерством юстиції України, Міністерством внутрішніх справ України, Офісом Генерального прокурора та іншими відомствами, за підтримки Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх, громадської організації «Всеукраїнський громадський Центр «Волонтер» і Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Запуск проєкту планується 2 жовтня 2023 року в областях, які визначені як пілотні для його реалізації, включаючи Дніпропетровську, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Одеську, Чернігівську області та місто Київ.

Цей проєкт буде важливим інструментом для органів досудового розслідування та судів, які займаються справами, в яких беруть участь діти, та сприятиме кращому захисту їхніх прав та благополуччя.

Для реалізації цього пілотного проєкту психологи отримають підтримку та навчання, що допоможе підвищити їхню кваліфікацію та забезпечити якість послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду