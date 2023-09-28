На Одещину повертають червонокнижних хом’яків

У планах повернути у регіон тварин, які зникли через діяльність людини: кулана, лани європейської, бабака степового, хом'яка.

Зображення: freepik.com

Червонокнижні хом’яки повертаються у степи Одещини. У регіон завезли групу червонокнижних хом'яків, яка оселилася у степу ландшафтного заказника «Тарутинський степ» Болградського району, щоб закласти основу стабільного виду популяції. Тварин завезла команда Rewilding Ukraine та київського зоопарку.

«Дикі хом'яки колись населяли степи та лісостепи на більшій частині території України, але майже зникли в природі», - зазначив голова ОВА Олег Кіпер.

Також він зазначив, що у регіоні працюють над створенням національного природного парку «Буджацькі степи», до якого разом з іншими територіями планується включити ландшафтний заказник «Тарутинський степ», ботанічний заказник «Староманзирський», ландшафтні заказники «Діброва Могилевська». та «Діброва Манзирська».

У планах повернути туди тварин, які зникли через діяльність людини: кулана, лани європейської, бабака степового, хом'яка.

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