Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Необхідність створення військової поліції, прокуратури та системи судів є очевидною, - голова Верховного Суду Станіслав Кравченко

Водночас ефективна реалізація ініціативи зі створення військової поліції, прокуратури та системи судів, за словами голови ВС Станіслава Кравченка, потребуватиме певного часу.

Штрафи для поліцейських, працівників НАБУ та БЕБ за невиконання вимог прокурора: Комітет розглянув законопроект на предмет конституційності

Парламент може повернутися до законопроекту щодо вирішення деяких проблемних питань у діяльності органів прокуратури України.

Для органів влади, які не є юридичними особами, та іноземних юросіб скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді

Народні депутати вирішили поправити закон про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів для обміну процесуальними документами із судом, скасувавши обов’язок реєстрації для тих органів влади, що не є юридичними особами, та для іноземного бізнесу.

Покарання у виді арешту будуть застосовувати лише до військовослужбовців: за 140 статтями КК зможуть застосовувати пробаційний нагляд як основне покарання

Арешт як вид покарання залишиться лише для військовослужбовців.

Лише неявка всіх захисників одного обвинуваченого в судове засідання може бути підставою для відкладення розгляду, - Верховна Рада розгляне зміни до КПК

Законопроектом Арахамії про скасування правок «Лозового» обмежується кількість захисників особи на стадії досудового розслідування, а також визначається можливість проведення судового засідання за наявності принаймні одного захисника в обвинуваченого.

  1. В Україні

На Одещину повертають червонокнижних хом’яків

22:00, 28 вересня 2023
У планах повернути у регіон тварин, які зникли через діяльність людини: кулана, лани європейської, бабака степового, хом'яка.
На Одещину повертають червонокнижних хом’яків
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Червонокнижні хом’яки повертаються у степи Одещини. У регіон завезли групу червонокнижних хом'яків, яка оселилася у степу ландшафтного заказника  «Тарутинський степ» Болградського району, щоб закласти основу стабільного виду популяції. Тварин завезла команда Rewilding Ukraine та київського зоопарку.

«Дикі хом'яки колись населяли степи та лісостепи на більшій частині території України, але майже зникли в природі», - зазначив голова ОВА Олег Кіпер.

Також він зазначив, що у регіоні працюють над створенням національного природного парку «Буджацькі степи», до якого разом з іншими територіями планується включити ландшафтний заказник «Тарутинський степ», ботанічний заказник «Староманзирський», ландшафтні заказники «Діброва Могилевська». та «Діброва Манзирська».

У планах повернути туди тварин, які зникли через діяльність людини: кулана, лани європейської, бабака степового, хом'яка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду